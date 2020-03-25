شكرا لقرائتكم فايلر:التعامل مع اللاعبين فى مصر مختلف تماما عن ما يحدث فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى، عن تجربته داخل القلعة الحمراء، والأهداف التى يسعها لتحقيقها مع أحد أكبر الأندية داخل القارة الأفريقية، فى حوار مطول أجراه مع صحيفة سويسرية.

قال فايلر، لصحيفة " nzz" السويسرية، أن العمل داخل الأهلى أمر رائع بشكل لا يصدق، ولكنه يتطلب مجهودا مضاعفا، عن أى فريق أخر دربته خلال مسيرته التدريبية.

أضاف مدرب المارد الأحمر، حديثه قائلا:"التعامل مع اللاعبين فى مصر، مختلف تماما عن ما يحدث مع اللاعبين فى أوروبا، فى ظل الضغوط الكبيرة عليهم هنا".

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أشار المدرب السويسرى، إلى أن عدم تحقيق الفوز فى المباريات بشكل سريع، سيعرضك للإقالة بشكل غير متوقع، وستنتهى مهمتك سريعا".

وتمنى فايلر عودة المنافسات فى الدوري المصرى من جديد، حتى ولو بدون جمهور، ولكنه أكد على أن صحة اللاعبين أهم من التتويج بالألقاب، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا.

ونجح فايلر فى تحقيق انطلاقة رائعة مع الأهلى، من خلال تحقيقه الفوز فى 16 مباراة من أول 17 جولة بالدوري المصرى، كما نجح فى الوصول بالمارد الأحمر إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق الوداد المغربى، فى شهر مايو المقبل.

ويتصدر الأهلى، جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب، صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة.