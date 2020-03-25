شكرا لقرائتكم أبو مسلم: الترسانة أكثر الفرق المستفيدة من إلغاء النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن أحمد أبو مسلم نجم الأهلي بأن المستفيد من إلغاء الدوري هي الأندية المتواجدة بقاع الدوري، وترغب في عدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية مثل نادي مصر والمقاصة ووادي دجلة وطنطا، وكذلك نادي عريق مصل الترسانة المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثالثة، رغم أنه نادي له تاريخ كبير في الكرة المصرية.

شدد أبو مسلم على أن الظروف القهرية تواجه الجميع والكل يتضرر من الوضع الحالي، متوقعا أن يصدر قرارا بإلغاء النشاط الرياضي والدوري في الفترة القادمة، في ظل تغير الأوضاع من سيء إلى أسوأ مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.