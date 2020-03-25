شكرا لقرائتكم شاهد .. الحضري يستعيد ذكريات حراسة الاهلي في مباراة صن داونز بكأس السوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر "الاستورى" الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام هدفه أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بكأس السوبر الإفريقي والتي تأهل لها الأهلي بعد الفوز على صن داونز الجنوب افريقي ايضاً في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وتذكر عصام الحضرى تصديه لركلة جزاء أمام السعودية سددها فهد المولد على ملعب إستاد فولجوجراد أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا والتى بيها يكتب أسمه أول حارس مرمى أفريقي يصد ركلة جزاء في كأس العالم .

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

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وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" .

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.

تصدى عصام الحضرى فى كأس العالم

هدف عصام الحضرى