شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: المهددون بالهبوط أكثر المستفيدين حال إلاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، على قرار إلغاء الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الذى ضرب الدول فى الآونة الأخيرة إذا تم تطبيقه .

و أكد عبد الحميد أن الفرق الوحيدة التى ستستفيد من قرار إلغاء الدورى لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا حال تطبيق القرار هى الفرق التى ستتعرض للهبوط إلى القسم الثانى ".

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وفسر نجم الأهلى والزمالك السابق ذلك قائلًا:" الفرق المعرضة للهبوط هى المستفيد الوحيد لأنها إذا هبطت إلى القسم الثانى لا تستطيع أن تصعد مرة أخرى، مثل نادى الترسانة وغيره من الأندية الشعبية وكانت ذات صيت فى الدورى الممتاز".

وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.