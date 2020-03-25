صفحة الأهلى تختبر ذكاء جماهير القلعة الحمراء

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التدوينات القصرة "تويتر"، سؤال معلوماتى سريع ليختبر فيه سرعة بديهة جماهير القلعة الحمراء، بعد توقف النشاط الرياضى لمنع انتشار فيروس كورونا . و دونت الصفحة على صورة حسابية :" هل يمكنكم مساعدتنا لنرى من سيكون صاحب أسرع اجابة صحيحة". Advertisements وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب إغلاق فروع القلعة الحمراء الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة، وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

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