شكرا لقرائتكم طعيمة: من يحاولون التغطية على فشلهم أكثر المستفيدين من إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن المستفيد حال صدور قرار إلغاء الدوري هي الفرق المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الثانية والأشخاص غير المسئولة التي تطلق تصريحات تؤكد عدم رغبتها في استكمال الدوري لأنه يبحث عن مصلحته الشخصية ، ومحاولة للتغطية على المشاكل التي يواجهها وكذلك لعدم اجتهاده.

تابع: في ألمانيا وانجلترا يبذلون جهودا مضنية سواء مسولين أو لاعبين لاستكمال الدوري حتى ولو كان بدون جمهور ، ويرغبون في أن تعود الأمور لطبيعتها، باعتبار كرة القدم مهمة لشريحة كيرة من العاملين بها والمهتمين بكرة القدم حول العالم.

أوضح أنه يتوقع أن تزول الغمة مع الأسبوع الثاني من شهر بريل ويعود الدوري للاستكمال بدون جمهور.