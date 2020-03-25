شكرا لقرائتكم فايلر: أتمنى عودة الدوري المصرى ولو بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى رينيه فايلر المدير الفني للنادي استكمال مسابقة الدوري المصري حتى ولو بدون جمهور في ظل الوضع المرتبك للنشاط الرياضي في مصر جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال فايلر، لصحيفة " nzz" السويسرية: "أتمنى عودة المنافسات فى الدوري المصرى من جديد، حتى ولو بدون جمهور، ولكنه أكد على أن صحة اللاعبين أهم من التتويج بالألقاب، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا".

ونجح فايلر فى تحقيق انطلاقة رائعة مع الأهلى، من خلال تحقيقه الفوز فى 16 مباراة من أول 17 جولة بالدوري المصرى، كما نجح فى الوصول بالمارد الأحمر إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق الوداد المغربى، فى شهر مايو المقبل.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة.