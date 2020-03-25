شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد عن الميركاتو الصيفى: صفقات إيه الناس بتموت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك الأسبق و منتخب مصر، على تأثر صفقات قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بعد توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، قائلًا:" الموضوع صعب جدا ولا نعلم النشاط هيرجع ام لا ".
و أضاف عبد الحميد خلال تصريحات لـ "الخليج 365"، قائلًا:" صحة البنى أدم أهم من البطولات والمنافسات ضد بعضنا البعض، و الأهم أن نعيش حياة طبيعية مثل ما كنا عليه، والصفقات مش مهمة دلوقتى" .
و تابع :" صفقات ايه دلوقتى الناس بتموت، احنا مش عارفين ايه اللى هيحصل اصلا، من 15 يوم تم التنبيه على التواجد داخل المنازل والأن تم تجديد الفترة مع تطبيق حظر التجوال ".
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