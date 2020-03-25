شكرا لقرائتكم فايلر : في مصر إقالة المدربين أسرع مما تتخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي سياسة تغيير المدربين في الكرة المصرية بطريقة سريعة مع أول اخفاق في تحقيق النتائج المرضية للجماهير.
وقال فايلر، لصحيفة " nzz" السويسرية: "عدم تحقيق الفوز فى المباريات بشكل سريع، سيعرضك للإقالة بشكل غير متوقع، وستنتهى مهمتك سريعا"
ونجح فايلر فى تحقيق انطلاقة رائعة مع الأهلى، من خلال تحقيقه الفوز فى 16 مباراة من أول 17 جولة بالدوري المصرى، كما نجح فى الوصول بالمارد الأحمر إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق الوداد المغربى، فى شهر مايو المقبل.
ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة.
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