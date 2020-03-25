شكرا لقرائتكم فايلر: اللاعبين في مصر يتعرضون لضغوط أكثر من أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بحجم الضغوط التى تقع على اللاعبين المصريين والتى يراها أكثر مما يحدث مع اللاعبين فى أوروبا.

وتحدث المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى، عن تجربته داخل القلعة الحمراء، والأهداف التى يسعها لتحقيقها مع أحد أكبر الأندية داخل القارة الأفريقية، فى حوار مطول أجراه مع صحيفة سويسرية.

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قال فايلر، لصحيفة " nzz" السويسرية: "التعامل مع اللاعبين فى مصر مختلف تماما عن ما يحدث مع اللاعبين فى أوروبا فى ظل الضغوط الكبيرة عليهم هنا".

ونجح فايلر فى تحقيق انطلاقة رائعة مع الأهلى، من خلال تحقيقه الفوز فى 16 مباراة من أول 17 جولة بالدوري المصرى، كما نجح فى الوصول بالمارد الأحمر إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويواجه فريق الوداد المغربى، فى شهر مايو المقبل.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدوري المصرى، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 33 نقطة.