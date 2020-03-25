شكرا لقرائتكم نوير يدعم تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مانويل نوير قائد فريق بايرن ميونخ ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم السبعة الماضية، إنه من الطبيعي أن يقبل اللاعبون تخفيض رواتبهم خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن وافق لاعبو الفريق البافاري على تقليص رواتبهم.

وقال نوير لصحيفتي (مونشنر ميركور) و(تي زد) الألمانيتين يوم الأربعاء: نحن لاعبو كرة القدم مجموعة احترافية متميزة بشكل خاص. من البديهي أن يتم تخفيض الرواتب، عندما تكون هناك حاجة لذلك.

وأوضح نوير "33 عاما": لدى بايرن ميونخ حوالي 1000 موظف وأكثر من ذلك بكثير في جميع أنحاء النادي يقومون بمهام مهمة. أردنا مساعدتهم كفريق في هذه الخطوة ونوفر لهم الأمن.

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وتوصل لاعبو بايرن بقيادة نوير لاتفاق مع كارل هاينز رومينيغه رئيس النادي، وحسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي، وأوليفر كان عضو المجلس الاستشاري، وكبار مسؤولي النادي، بشأن تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 20%.

ويأتي هذا القرار لتفادي تقليص ساعات العمل وتخفيض أجور العديد من موظفي النادي الآخرين.

وكان نوير وزملاؤه في المنتخب الألماني لكرة القدم أعلنوا في وقت سابق عن التبرع بـ5ر2 مليون يورو لقضايا اجتماعية وسط الأزمة ، وهو قرار قال عنه : إنه ليس صعبا على الإطلاق.

وأضاف قائد منتخب ألمانيا، رغم ذلك لا ينبغي أن ننسى العديد من الرياضيين البارزين الذين يقدمون مساعدات اجتماعية حتى خارج أوقات الأزمات ، مشيرا إلى أنه يمتلك مؤسسة لدعم الأطفال المحرومين.