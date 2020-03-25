شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يطلب الالتزام بحظر التجول للقضاء على "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عمارة نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق الشعب المصري بالالتزام بقوانين الدولة بفرض حظر التجوال الذى بدء منذ السابعة من مساء اليوم ،الأربعاء، وعدم مُغادرة المنازل في المواعيد التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس ، الثلاثاء، كإحدى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُتفشي في العالم كله.

وأكد محمد عمارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه مُلتزم بالتواجد في منزله برفقة أسرته إلتزاماً بالتعليمات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس ، موضحاً أنه لابد من تكاتف الجميع والامتثال لجميع التعليمات التي تصدرها الحكومة من أجل مواجهة وباء "كورونا" الذي انتشر في العالم ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل القضاء عليه.

ويرى نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق أن هناك عدة تعليمات لابد أن نلتزم بها حالياً مثل البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال المواعيد التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس وهي من السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً.

Advertisements

وتابع عمارة : إلى كل مصري يخاف على بلده وأسرته أن يلتزم بتعليمات الدولة المصرية حتى نتجاوز "محنة" كورونا ، مؤكداً ثقته التامة في تكاتف الشعب المصري الذي أعتاد أن يلتف حول قيادته ويلتزم بالتعليمات في مثل هذه المواقف الصعبة.