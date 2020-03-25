شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لتنس الطاولة يخطر كل الاتحادات بتأجيل الأولمبياد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الدولى لتنس الطاولة بريدا الكترونيا الى كل الاتحادات العضوة فى الجمعية العمومية للاتحاد ، لإخطارهم بتأجيل دورة الالعاب الأولمبية التىكطان مقرر إقامتها يوليو المقبل بطوكيو رسميا ، كما نشر الاتحاد على صفحته الرسمية .

من جانبه قال علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة أنه تم ارسال ايميلا الى كل الاتحادات ، بعد إعلان اللجنة الأولمببية الدولية تأجيل الاولمبياد رسميا إلى صيف 2021 .

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة في البيان الرسمي إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة".