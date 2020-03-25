شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يكشف أسرار فشل انتقاله لميلان الايطالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف أمير عزمي مجاهد لاعب و مدرب الزمالك السابق، عن أنه كان قريبا من الاحتراف في نادي الميلان بالدوري الإيطالي في فترته الذهبية بعد كأس العالم للشباب عام2001.
واستطرد أمير قائلا: أخيرا دخلت ميلانيللو معسكر تدريبات الميلان بكل قطاعاته، واعطوني غرفة وبدأت اتدرب مع الناشئين، وبعد مشاركتي في مباراة مع الناشئين امام فريق من الدرجة الثانية فوجئت أن احد مسئولي النادي اتى لغرفتي وطلب مني الانضمام لتدريبات الفريق الأول للميلان.
ويواصل أمير، شعرت برهبة كبيرة خلال مشاهدة نجوم كنت اشاهدهم في التلفاز فقط، مثل روكا جونيور، وديدا وشيفشينكو و كوستاكورتا و انزاجي ومالديني، وخوسية ماريا، وعملت كشف طبي وذهبت مع الوكيل بتاعي وجلسنا في المبنى الاداري مع جالياني نائب رئيس النادي، الذي قال لي بالنص.. إنت لاعب كويس وفرصتك كويسة هنا وبعدها تخطيت الكشف الطبي.
لكن ما سر فشل الانتقال في النهاية.. يروي أمير عزمي: في ذلك الوقت كنت مرتبط بعقد مع الزمالك وارسل الميلان فاكسا يستفسر عن امكانية التعاقد معي ووقتها كان رئيس النادي د. كمال درويش وطلب الزمالك 200 ألف دولار، وكان من الصعب على ميلان دفع هذا المبلغ في ناشئ بالزمالك لذلك عدت لرفضهم دفع هذا المبلغ.
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