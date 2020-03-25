الامارات | لاعب كرة قدم يخرق الحجر الصحي لتناول الشيشة!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كرة قدم يخرق الحجر الصحي لتناول الشيشة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرق نجم فريق شالكه الألماني، المغربي أمين حارث (22 عاماً) قوانين الحجر الصحي في ألمانيا، متجاهلاً فيروس كورونا بتصرف متهور لاقى استياءً كبيراً من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه شوهد في مقهى مع أصدقاءه يتناول الشيشة!.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن "حارث احتفل بيوم ميلاد أحد أصدقائه في مقهى يقدم الشيشة، في وقت كان يجب أن يكون المقهى مغلقاً".

وأوضحت الصحيفة: "أبلغ بعض السكان الشرطة بأن المقهى ما زال مفتوحاً حتى الساعات الأولى من الصباح، رغم تحذيرات السلطات، ليتبين وجود حارث برفقة 10 آخرين بداخله، وتم تحذيرهم جميعًا بعدم تكرار الأمر، قبل أن يُسمح لهم بالانصراف".

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من جهته، أكد المدير الرياضي لشالكه يوشن شنايدر، صحة الحادثة، وقال للصحيفة الألمانية: "نعم، كان أمين موجوداً هناك مع أحد أصدقائه، وهذا خطأ أدركه اللاعب بالفعل.. لقد ذكّرته مجدداً بخطورة الوضع، في ظل الوقت العصيب الذي يعاني منه الجميع، وأنه لم يعد من الممكن التسامح مع الأمور التي كانت طبيعية قبل عدة أيام".

وختم: "أمين اعتذر على ما فعل، وتعهد بعدم تكرار الأمر".

ويأتي تصرف حارث في الوقت الذي أصدرت فيه الأندية الألمانية عزل لاعبيها وإلزامهم منازلهم، تفاديًا لخطر انتشار فيروس كورونا.