الامارات | ترامب يتغزل باليابان.. "قراركم حكيم جداَ"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتغزل باليابان.. "قراركم حكيم جداَ" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالقرار «الحكيم جداً» لليابان واللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل ألعاب طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً عزمه على حضورها لدى إقامتها.
وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «تهاني الى رئيس وزراء اليابان (شينزو) آبي، واللجنة الأولمبية الدولية، على قرارهما الحكيم جدا بإقامة الألعاب الأولمبية في عام 2021. ستحقق نجاحا كبيرا، وأتطلع قدما للوجود هناك».
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