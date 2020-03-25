مايك برين التزموا بالتعليمات كي نشاهد المباريات مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

نشرت صفحة ال NBA الرسمية على تويتر رسالة من المعلق الاميركي ​مايك برين​ تحدث فيها عن سبل الوقاية من ​فيروس كورونا​.

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وجاء في رسالة برين:" اني افتقد كرة السلة كثيرا واعلم انكم تفتقدونها ايضا، وانا اتطلع للعودة الى قاعة مليئة بالمشجعين المكان الذي نشاهد فيه لاعبينا الاستثنائيين يقومون بأعمال استثنائية".

واضاف:"علينا ان نمارس دورنا واعلم انك تعبتم من سماع هذا، ولكن اغسلو ايديكم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الاقل، ولا تقوموا بلمس عيونكم وانوفكم بالاضافة الى افواهكم". كما شدد على ضرورة المحافظة على المسافة بين الافراد قائلا:"الاهم مارسوا المسافة الاجتماعية انها ليست جملة انها اسلوب حياتنا حاليا وعلينا ممارستها لذا رجاءا قوموا بواجبكم لكي نعود لمشاهدة مباريات كرة السلة".

وفي ختام الرسالة سجل برين سلة كرسالة تحفيزية للمشاهدين.