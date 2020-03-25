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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكيمي: لم أتلق أي اتصال من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
علق المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، على إمكانية عودته إلى النادي الملكي خلال الصيف المقبل.
وقال حكيمي، في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "كان من الصعب مغادرة ريال مدريد، لكن إذا لم يكن لديك فرص للمشاركة، فمن الجيد أن تبحث عن اللعب لعدد أكبر من الدقائق".
وأضاف: "مستقبلي؟ أود الاستمرار في اللعب. أنا شاب وسأكون سعيدًا إذا واصلت المشاركة في ريال مدريد".
وتابع الظهير المغربي: "لم أتلق أي مكالمة من ريال مدريد منذ المغادرة".
وأردف: "رغبة والداي؟ يريدان أن أكون سعيدًا".
وأتم حكيمي: "الحجر الصحي في ألمانيا؟ أتعامل مع الأمر بسهولة وأقضي الوقت مع العائلة، وأتدرب مع مدرب من خلال الفيديو حتى لا أفقد لياقتي".
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