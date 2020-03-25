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كانافارو يتبرع بأقنعة طبية لمستشفى في نابولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تبرع لاعب المنتخب الإيطالي السابق ومدرب جوانزو الصيني الحالي، فابيو كانافارو، اليوم الأربعاء بـ30 ألف قناع طبي "كمامة" لمستشفى في نابولي للمساعدة على احتواء فيروس .

وقال كانافارو في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية "لا أحب الحديث عن هذه الأشياء. يجب أن يكون الناس مثلي أول من يساعدون".

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وأضاف: "إنه شيء يؤثر في للغاية وهذه طريقة للتعبير عن قربي من أهلي. لا أريد الحديث علنا عن هذا. أتمنى أن تكون مفيدة".

ويواصل كانافارو (46 عاما) الالتزام بالعزل لمدة 15 يوما في الصين، بعدما ظل لمدة 20 يوما في دبي، وسيكمل هذه الفترة يوم الجمعة المقبل.

وقال مدافع السابق "سأكمل الجمعة أسبوعين في الحجر وسأتمكن من الخروج. خضعت للرقابة مرة أخرى، والنتيجة ظهرت سلبية. سيكون الخروج للتنزه إحساسا جيدا".

وأتم "أود أن ينتقل هذا التفاؤل لإيطاليا، لكي نفهم أنه لو بقينا في المنزل، سيأتي النور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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