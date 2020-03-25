ميسي يتبرع بمليون يورو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برشلونة
قدم النجم الأرجنتيني قائد فريق برشلونة الإسباني تبرعا بلغ مليون يورو (08ر1 مليون دولار)، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر أحد المستشفيات بمدينة برشلونة على موقع تويتر أمس «ميسي قدم تبرعا لمحاربة «كوفيد 19»، شكرا على التزامك ودعمك ليو».
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المبلغ الذي تبرع به ميسي سيتم تقسيمه بين مستشفى المدينة الكتالونية ومستشفيات عدة أخرى في الأرجنتين.
وسيساهم هذا التبرع في شراء معدات مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس.
يذكر أن إقليم كتالونيا، الذي يعيش فيه ميسي حاليا، سجل حتى الآن 9379 حالة إصابة بفيروس كورونا و516 وفاة.
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