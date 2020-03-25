نجوم الدوري الإنجليزي يشركون أطفالهم بتدريباتهم المنزلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

فرض توقف الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى 30 أبريل المقبل بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد ، على اللاعبين ابتكار وسائل للحفاظ على لياقتهم البدنية لحين استئناف فعاليات المسابقة.

وما بين اللعب مع الأطفال إلى التقاط كرات التنس، لجأ نجوم الدوري الإنجليزي إلى طرق عدة للحفاظ على لياقتهم في زمن الـ»كورونا».

ووضعت جميع الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا برامج تدريبية خاصة وفردية للاعبيها في فترة التوقف الحالية.

ووجه تشيلسي لاعبيه إلى التدريب بأجهزة الدراجات المنزلية إضافة لوضع نظام تغذية معين بخلاف الخطط الفردية لكل لاعب بشأن تدريباته في منزله.

وقال مدافع تشيلسي، توني روديجر على موقع النادي بالانترنت «لدينا خطة موضوعة من النادي خاصة بتدريباتنا، ولهذا، هناك بعض الأمور التي يمكن أن نقوم بها في منزلنا، ونحن نتبع هذه الخطة فحسب».

وأضاف «في الوقت الحالي، يبدو الأمر على ما يرام بالنسبة لي مع هذا الوضع، نأمل فقط في أفضل شيء ممكن ونتمنى ألا يصاب أي أحد في العالم بهذا الفيروس».

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وقال الإسباني خوان ماتا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإسباني خوان ماتا إنه يؤدي تدريباته في المنزل وفي الحديقة ويحاول الحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي توتر.

وأوضح «نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا، نتحلى بالصبر والهدوء، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن، علينا الانتظار وأن نثق في خبرائنا كما ينبغي علينا الانتظار حتى نستأنف لعب كرة القدم».

وقال قائد تشيلسي سيزار أزبيليكويتا «وجود ثلاثة أطفال في المنزل لمدة 24 ساعة، وسيلة جيدة للحفاظ على اللياقة».

ويشترك معه في هذا الشعور حارس مانشستر يونايتد لي جرانت حيث قال «سأشرك معي الأطفال، وبهذا ستكون تدريبات لياقية عائلية في الفترات الصباحية».

ونشر حارس إيفرتون جواو فيرجينيا مقطعا مصورا يظهر فيه بمنزله وهو يحاول التقاط كرات التنس التي تلقى إليه حتى يحافظ على ردود فعله السريعة في مواجهة التصويبات.

وقال مهاجم توتنهام لوكاس مورا إن الوقت الإضافي في المنزل جيد أيضا لذهن اللاعبين.

وأوضح اللاعب على موقع النادي بالإنترنت «بهذه الروح، نريد البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام واللعب مع الأطفال والاستمتاع بالعائلة، هذا وقت التفكير في الحياة والتفكير في كل شيء يمكن أن نؤديه بشكل مختلف وأن نتحسن كبشر، إنها لحظة مختلفة بالنسبة للجميع، نحتاج للبقاء سالمين وأن نتبع التعليمات، وأثق بأننا سنجتاز هذه الفترة سريعا».