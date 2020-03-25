شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: اللى بيعمله الأهلي مع رمضان صبحي تخلف وجهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الكر ة المصرية السابق سياسة الأهلي المستميتة في الحفاظ على رمضان صبحي بشراء اللاعب نهائيا من هدرسفيلد الإنجليزي، أو تجديد اعارته لموسم أخر بعد المستويات الكبيرة التي كان يقدمها قبل تعرضه للإصابة.

وقال يونس في تصريحات خاصة: "اللى بيعمله الأهلي مع رمضان صبحي أسمه تخلف وجهل، اللاعب ده بالإمكانيات اللى عنده مكانه في أوروبا، ولازم أحنا اللى نكون بنسعى لهذا، في السنوات الأخيرة نتغنى بأيقونة مثل محمد صلاح ونتمنى تكرارها وفي نفس الوقت نقتل المواهب في دوري ومنافسات سيئة السمعة والمستوى مثل الدوري المصري".

وتابع نجم الأهلي السابق: "معندناش كورة ولا دوري ولا نظام ومعرفش ليه التصميم على بقاء اللاعب في هذا الأجواء وعدم الاستفادة من امكانياته وموهبته، أتمنى احترافه وأنا كأهلاوي كنت ضد عودته من الاحتراف وأقدر موافقة اللاعب على العودة لإعادة اكتشاف نفسه".

وأضاف: "زى ما يكون حصلنا تشبع من اللى عمله وبيعمله صلاح في أوروبا، أحنا بلد كبيرة وتاريخها في الكورة عظيم ومحتاجين 50 أيقونة زى صلاح يرفعون أسم البلد في الخارج، ورمضان هو من هذه النوعية التي مازلنا مصرين على افسادها في أجواء الكرة المصرية المريبة".

أرسل النادي الأهلي خطاباً لنظيره هيدرسييفلد الإنجليزي يطلب فيه تمديد إعارة اللاعب ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعني أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

Advertisements

وتوقف النشاط الرياضي في العالم كله منذ عدة أسابيع وتم تجميد المسابقات المحلية والعالمية حتى نهاية مارس الجاري وربما يمتد هذا التأجيل لعدة أسابيع قادمة مثلما حدث في الدوري الإنجليزي الذى تم تأجيل عودته مرة أخرى لنهاية شهر أبريل المقبل.

الاهلي أرسل خطاباً لنادي هيدرسيفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحي التي تنتهي في 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء الموسم الحالي محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل وذلك حتى يستطيع النادي الإستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري وآلا تنتهي الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر في عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الاهلي أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله يستوجب موافقة من النادي الأنجليزي بتمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم خاصة وأن اللاعب عاني من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يوماً تقريباً وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال أحدى تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت في تدريبات ومباريات الفريق.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.