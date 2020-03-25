شكرا لقرائتكم موقف عبد الله السعيد من دخول نادي المائة وعقوبات كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي خبير اللوائح الكروية موقف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي من دخول نادي المائة خلال الفترة الحالية، خاصة إذا ما صدر قرارا بإلغاء النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، وما يترتب عليه إلغاء مسابقة الدوري المصري، واعتبار الموسم الحالي كأن لم يكن.

أكد بيومي أن لاعب الكرة له ما له وعليه ما عليه ، بمعنى أن الدوري يعتبر كأن لم يكن ولكن مشاركات اللاعبين والأهداف التي يسجلها تحتسب له ولا يتم إلغائها، وبذلك يعتمد دخول السعيد نادي المائة.

قال الخبير الكروي إن العقوبات هي من تستمر فقط على اللاعبين ولا يتم إلغائها ، مشيرا إلى أن عقوبات محمود كهربا لاعب الأهلي ومحمد عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور لاعبي الزمالك تظل مستممرة في الموسم الجديد.

تابع بيومي في تصريحات خاصة: يتم إلغاء جميع نتائج مسابقة الدوري وتعتبر كأن لم يكن، ويترتب عليها عدم وجود بطل للمسابقة.

أوضح: لا يعتد باعتبار متصدر الدوري وهو الأهلي بطلا للمسابقة، ولا يعتد بهذه النتائج طالما ألغيت المسابقة، وفي حال بدأ الموسم من جديد يعتبر موسما جديدا بنفس الفرق التي صعدت والتي هبطت بالدوري الممتاز.

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هناك معايير قانونية إذا ما تم الغاء الدوري، لان الكل متضرر من القرار وعلى رأسها الشركات الراعية والأندية، ومن الصعب على اللاعبين المطالبة بالمستحقات المالية كاملة.

تابع: الحل تدفع رواتب اللاعبين على حسب نسبة المباريات التي لعبت، والشركات الراعية تدفع الجزء المقرر بعد خصم نسبة ما تم تخفيضه بحسب المباريات التي تم لعبها.

أردف: هذا الإجراء لابد أن يعتمد من الفيفا ليكون سلاح للنادي حال قيام أحد اللاعبين خاصة الأجانب بتقديم شكوى ضد ناديه.

اختتم هذا الكلام متواجد في لائحة الفيفا ببند الأمن والسلامة والخاص بالظروف القهرية والتي تشمل انتشار الأوبئة التي تصيب المواطنين كما هو الحال مع فيروس كونا، والذي تسب في وقف النشاط الرياضي بمختلف دول العالم، وتعطيل الدوريات والمسابقات القارية والدولية حول العالم.