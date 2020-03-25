شكرا لقرائتكم أبو مسلم: الأهلى لن يندم على رحيل هذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن ناديه لن يندم على رحيل أي لاعب، ولكنه قد يتأثر برحيل بعض اللاعبين، مشيرا إلى موقف لاعب مثل حسام عاشور ليست كما كان عليه قبل 5 أعوام وقرار رحيله رأي جهاز فني والإدارة تتعامل باحترافية وتحترم رأي الجهاز الفني، ولكن كنت أرغب في أن يكون للإدارة دورا معنويا من أجل التدخل وإقناع المدرب ببقاءه لمدة موسم كنوع من التكريم وبعدها يعتزل.

تابع فى تصريح خاص لـ "الخليج 365"، منتصف ملعب الأهلي لن يتأثر برحيل عاشور في ظل وجود لاعبين مميزين مثل اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، مشيرا إلى أن شريف إكرامي لاعب كبير ودوره قيادي داخل الفريق وصاحب خبرات، وبخصوص أحمد فتحي فهو لاعب كبير ومؤثرر للغاية مع الأهلي ويلعب برجولية وكان له دور مؤثر في مباراة صن داونز الجنوب افريقي.