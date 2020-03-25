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كواليس ظهور رينيه فايلر مدرب الأهلي تلفزيونيا لأول مرة

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جدة - عمرو شويل يحل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على قناة أون تايم بصحبة الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر في حلقة خاصة تقرر أن يتم بثها الأثنين المقبل.

ومن المقرر أن يظهر رينيه فايلر في استوديو خاص تم التصوير فيه بمدينة الشيخ زايد بخلاف الاستوديوهات التي يتم بث البرنامج فيها بشكل يومي.

ويعد ظهور رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هو الأول من نوعه بالشاشات المصرية وذلك بعد اقتناع المدرب بالظهور في ظل التوقف الرسمي لمباريات الدوري وأبطال أفريقيا.

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ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب وبيراميدز والمصري وهو الأمر الذي دفع البطولة للاقتراب من الحسم لصالح القلعة الحمراء بشكل كبير.

ويعيش العالم أزمة صحية كبيرة بسبب تفشي الذي تسبب في توقف بطولة الدوري المصري الممتاز وباقي منافسات القارة الافريقية.

 

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