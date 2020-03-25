شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يطمئن على لاعبى حرس الحدود عبر " واتس أب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمئن محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات .

ووضع عصام محمد مدرب الاحمال لفريق حرس الحدود برنامج تدريبى يومى للاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية مرة أخرى التي توقفت بسبب فيروس كيرونا .