شكرا لقرائتكم خبر عن " الأفلام و المباريات القديمة " سلاح عائلة الغنام و الصافى فى الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدى الصافى مدرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن ما يقوم به هو و زوحته رحاب الغنام عضو مجلس إدارة إتحاد السلة للقضاء على ملل أبنائهم فى فترة حظر الوقاية من فيروس كورونا .

وقال الصافى أنه فرض على أولاده عدم النزول من المنزل مطلقا ، مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل تدريبات خفيفة فى المنزل خاصة أن ابناؤه يوسف و نور و حمزة يمارسون الكرة الطائرة أيضا .

و أشار حمدى الصافى إلى أن مشاهدة الأفلام و المباريات القديمة سلاح عائلته للتغلب على كسر ملل وقت الحظر فى المنزل .

Advertisements

130181-عائلة-الصافى-و-الغنام

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.