شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. خبير لوائح يكشف امكانية حسم البطل أو تحديد الهابط حال إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية واستاذ القانون الدولي موقف تحديد بطل الدوري والفرق الهابطة للقسم الثاني حال استمرار إيقاف وتجميد النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

للتعرف عن امكانية حسم البطل أو تحديد الهابط حال إلغاء الدوري ، اضغط هنا Advertisements في سياق متصل أكد فضل الله انه ليس من حق اللجنة الأوليمبية أو أي جهة اخرى تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية لأن موعدها محدد بنص قاطع في القوانين واللوائح. وكان رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قد المح الى وجود مقترح بتأجيل الانتخابات بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر ، ان عددا من خبراء الكرة اتفقوا على ضرورة إلغاء الدورى الممتاز هذا الموسم حفاظا على سلامة اللاعبين عدا أحمد بلال نجم الأهلى الذى يرى أنه من الممكن إستناف النشاط عقب إنهاء مرحلة الخطورة من انتشار فيروس كورونا .

وطالب عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لنادى طلائع الجيش بضرورة إلغاء الدورى الموسم الحالى، والاستعداد للموسم الجديد حفاظا على سلامة اللاعبين والمواطنين من فيروس كورونا، وقال بسيونى إن تعليق النشاط قرار مهم فى مصلحة الجميع وقرار دولة على الجميع الالتزام به، مشيرا إلى أن روح اللاعين والمواطنين أهم من الكورة والدورى.