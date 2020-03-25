الأهلي يهدد بشكوى النجم الساحلي للفيفا

يعتزم مسؤولو النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد نادي النجم الساحلي التونسي لعدم سداد مستحقات اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي. وهرب كوليبالي عن الأهلي في أبريل 2017 وحصل الأهلي على حكم من المحكمة 2017 وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم اللاعب مليون و436 ألف دولار أمريكي. وتوصل الأهلي لاتفاق مع النجم الساحلي لتسوية غرامة كوليبالي بالتقسيط ولكن النادي التونسي لم يلتزم بتحويل آخر قسطين للأهلي. ويدرس الأهلي اللجوء بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استعجال مستحقاته في صفقة كوليبالي

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