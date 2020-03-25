أسطورة مانشستر يونايتد: من الصعب عودة الكرة الإنجليزية سريعا

أكد جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أن كرة القدم الإنجليزية لن تتمكن من العودة بشكل سريع، خلال الأشهر المقبلة.

وقال نيفيل خلال حوار مع شبكة

CNN "أعتقد إنه من الصعب عودة كرة القدم خلال الشهور الأربعة المقبلة، لان جميع العناصر المطلوبة لإعادة النشاطة مثل الإسعاف لن تكون متاحة في الفترة القادمة".

وتابع " الخدمات الطبية لن تتوفر في الملاعب، فمن الطبيعي أن تكون متوفرة للأشخاص الذين في حاجة إليها، فالصحة تأتي في المقام الأول بالنسبة للجماهير واللاعبين والموظفين".