كانافارو: إيطاليا سترى النور قريباً

عبر الإيطالي فابيو كانافارو اللاعب الدولي السابق، عن تمنيه تجاوز بلاده للأزمة الراهنة بعد تفشي وباء كورونا المستجد في جميع أرجاءالبلاد.

وفي هذا الإطار تبرع كانافارو بـ 30 ألف قناع

طبي إلى إحدى مستشفيات مدينة نابولي لدعم مكافحة كورونا.وأشار في حديثه للصحافة الإيطالية اليوم الأربعاء، أنه لا يود الحديث كثيراً عن ما يقدمه من مساعدات لبلاده لتجاوز الأزمة، مطالباً الشعب هناك بضرورة البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة حتى تتم السيطرة.واختتم كانافارو حديثه،مبدياً حالة من التفاؤل رغم الأزمة الراهنة، قائلاً إيطاليا سترى النور والوضع الحالي سيمضي، إذا التزم الجميع بالتعليمات الوقائية.