عبر الإيطالي فابيو كانافارو اللاعب الدولي السابق، عن تمنيه تجاوز بلاده للأزمة الراهنة بعد تفشي وباء كورونا المستجد في جميع أرجاءالبلاد.
وفي هذا الإطار تبرع كانافارو بـ 30 ألف قناع
وأشار في حديثه للصحافة الإيطالية اليوم الأربعاء، أنه لا يود الحديث كثيراً عن ما يقدمه من مساعدات لبلاده لتجاوز الأزمة، مطالباً الشعب هناك بضرورة البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة حتى تتم السيطرة.
واختتم كانافارو حديثه،مبدياً حالة من التفاؤل رغم الأزمة الراهنة، قائلاً إيطاليا سترى النور والوضع الحالي سيمضي، إذا التزم الجميع بالتعليمات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر كانافارو: إيطاليا سترى النور قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.