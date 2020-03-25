صديقة ديبالا تكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كشفت أوريانا ساباتيني صديقة الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن آخر تطوراته حالته الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا قبل أيام.
وقالت صديقة ديبالا: " نحن فيحجر صحي منذ تسعة أيام، لقد طلب منا الإطباء الراحة التامة وتناولنا بعض الفيتامينات".
واضافت: " أخبرونا أننا سنخضع لإختبار جديديوم 31 مارس الجاري، نجن الآن نشعر بالتحسن كن قبل يومين او ثلاثة كان الوضع مؤلماً".
يذكر أن باولو ديبالا كان ثالث لاعب يعلن إصابته بفيروس كورونا من فريق يوفنتوس، بعد الثنائي بليز ماتويدي، والمدافع دانييل روجاني.
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