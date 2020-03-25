اتحاد الخماسي يصدر بيانًا للتعليق على تأجيل نشاطه المحلي

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية بياناً بشأن ارجاء النشاط المحلى للاتحاد لحين إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" .
أشار العريان فى بيانه أنه تم إصدار البيان بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء والذى أصدر
وأكد فى بيانه أن بعض الإتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات والأنشطة المحلية منها الخماسى الحديث لحين إصدار اشعار آخر حفاظاً منا على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين ، وأنه لم يصدر أى بيانا أو تصريح خاص بتجميد النشاط بأى ألعاب أخرى مثل كرة القدم ، كرة الطائرة، كرة السلة، وذلك لأن هذه الألعاب تتم بدون جمهور أو التحدث عن وقف ألعاب بعينها.
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