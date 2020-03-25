اتحاد الخماسي يصدر بيانًا للتعليق على تأجيل نشاطه المحلي

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، ‏أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية بياناً بشأن ارجاء النشاط المحلى ‏للاتحاد لحين إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" .‏

أشار العريان فى بيانه أنه تم إصدار البيان بناء على قرار رئيس مجلس ‏الوزراء والذى أصدر أمس بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى ‏تجمعات كبيرة للمواطنين، وأيضاً بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ‏ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث

وأكد فى بيانه أن بعض الإتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات ‏والأنشطة المحلية منها الخماسى الحديث لحين إصدار اشعار آخر حفاظاً منا ‏على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين ، وأنه لم يصدر أى بيانا أو تصريح ‏خاص بتجميد النشاط بأى ألعاب أخرى مثل كرة القدم ، كرة الطائرة، كرة ‏السلة، وذلك لأن هذه الألعاب تتم بدون جمهور أو التحدث عن وقف ألعاب ‏بعينها.‏ أمس بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى ‏تجمعات كبيرة للمواطنين، وأيضاً بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ‏ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح ‏المنظومة الرياضية المصرية وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ‏الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.‏وأكد فى بيانه أن بعض الإتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات ‏والأنشطة المحلية منها الخماسى الحديث لحين إصدار اشعار آخر حفاظاً منا ‏على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين ، وأنه لم يصدر أى بيانا أو تصريح ‏خاص بتجميد النشاط بأى ألعاب أخرى مثل كرة القدم ، كرة الطائرة، كرة ‏السلة، وذلك لأن هذه الألعاب تتم بدون جمهور أو التحدث عن وقف ألعاب ‏بعينها.‏

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