مدافع أياكس على رادار تشيلسي

بات الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ضمن أهم أهداف تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن فرانك لامبارد

المدير الفني لتشيلسي، حدد اسم تاجليافيكو كبديل للتعاقد معه في حال عدم التوصل إلى إتفاق مع ليستر سيتي حول ضم بن شيلويل.

وأشارت الصحيفة أن لامبارد يسعى لاستغلال العلاقات الطيبة بين الناديين من أجل ضم تاجليافيكو، خاصة وإنها لن تكون أول صفقة بين الناديين بعد إنتقال المغربي حكيم زياش إلى الفريق اللندني بداية من الموسم المقبل.