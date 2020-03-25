ريال مدريد يتراجع عن ضم مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل

تراجعت إدارة نادي ريال مديرد الإسباني عن فكرة حسم صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لا يريد أن يفسد علاقته الطيبة بغدارة النادي الفرنسي، كما أن مبابي لا يرغب في الضغط علي ناديه لإجبارهم علي بيعه في الصيف المقبل. أن مبابي لا يرغب في الضغط علي ناديه لإجبارهم علي بيعه في الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة الإسبانية الي أن النادي الملكي سينتظر لنهاية الموسم المقبل قبل التحرك لضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 2022. اللاعب الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 2022. وفي الإطار ذاته كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" عن تحرك البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لتمديد عقد مبابي. وقالت الصحيفة أن البي اس جي ينوي مضاعفة الراتب السنوي للاعب والذي يصل الي 21 مليون يورو في الموسم.

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