رغم أزمة كورونا.. مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة سانشو

وضع النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني علي رأس قائمة المطلوبين للانضمام لصفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي. وكشف الصحفي الايطالي الشهير فابريزيو رومانو لصحيفة "مترو" الانجليزية عن ثقة مسئولي مانشستر يونايتد في حسم صفقة سانشو رغم تعطل المفاوضات مع دورتموند بسبب صعوبة التواصل بين الجانبين في ظل توقف النشاط الكروي لمكافحة انتشار فيروس التواصل بين الجانبين في ظل توقف النشاط الكروي لمكافحة انتشار فيروس كورونا ويواجه مانشستر يونايتد، منافسة قوية من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعي لضم اللاعب الذي تصل قيمته السوقية الي 130 مليون جنيه إسترليني.

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