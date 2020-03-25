رئيس الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو احتفال بالإنسانية

أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه إذا تم القضاء على فيورس كورونا، سيكون إقامة أولمبياد طوكيو العام المقبل بمثابة احتفال بالإنسانية.
وكان قد تقرر أمس الثلاثاء، تأجيل اولمبيادطوكيو 2020 والتي كان مقرر إقامتها في الصيف، لتقام بنفس الموعد العام المقبل.
وقال باخ في مقطع فيديو بعد قرار التأجيل "لم يكنمن المخطط تأجيل البطولة، ولا أستطيع أن أعد بحلول مثالية ولكننا سنبذل أقصى جهد للحصول على أفضل دورة أولمبية".
وأشار "سنتلقى المقترحات من الرياضيين وتخيلاتهم للدورة الأولمبية المقبلة، ويمكن أن تكون احتفال بالإنسانية ككل بعد الانتهاء من فيروس كورونا".
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