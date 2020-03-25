لاعب آرسنال السابق: ليفربول حاليًا أفضل من الجانرز في موسم اللاهزيمة

أعرب إيمانويل بيتي لاعب أرسنال السابق عن إعجابه الشديد بما يقدمه فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وماحققه من فوز متتالي بالمباريات.

وقال بيتي في تصريحات صحفيه مساء اليوم الأربعاء: " لدي

احترام كبير لزملائي القدامى ولكن عندما أنظر إلى ليفربول وماذا كانوا يفعلون طوال العامين الماضيين، إنه لأمر مدهش مايفعلونه، من النادر أن نرى فريقًا يفوز بالعديد من المباريات ويسيطر على خصومه طوال الوقت".

يذكر أن أرسنال قد حصد بطولة الدوري الإنجليزي عام 2004، والملقب بالدوري الذهبي لأرسنال، أو دوري اللاهزيمة، فلم يخسر المدفعجية أي مباراة في هذا الموسم، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 12.