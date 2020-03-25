باتريس كارتيرون يرفض العرض الياباني ويقرر تجديد عقده مع الزمالك

تلقى “باتريس كارتيرون“، المدير الفنى للزمالك، عدد من العروض فى الفترة الأخيرة من خارج مصر، إلا أن الفرنسى أبدى رغبته باستكمال الموسم الحالي مع الفارس الأبيض، خاصة بعد تأهلهم إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، خلال الايام القليلة الماضية، عن تلقي “كارتيرون“، عرضًا مغريًا من إحدى الفرق اليابانية، ولكن المدير الفني لقلعة ميت عقبة أخطر مسؤولي الفريق برفض هذا العرض.

وقال “كارتيرون” لإدارة نادي الزمالك انه يفضل البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده، كما انه يرحب بتجديد تعاقده لسنوات أضافية أخرى.

وقدم فريق الزمالك بالفعل عقدًا جديدًا لكارتيرون، ومن المقرر، أن يعقد المدير الفني الفرنسى جلسة مع إدارة الكرة بالفريق في الايام القادمة، من أجل اخبارهم بموافقته.

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وجاءت رغبة “كارتيرون” فى تمديد تعاقده، من أجل التتويج مع الفريق الأبيض ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأهلهم إلى دور نصف النهائى على حساب الترجي التونسي، ليصطدم بـ”الرجاء البيضاوى” المغربى.

وتولى كارتيرون قيادة “الزمالك” خلفًا للصربى “ميتشو”، بداية من شهر ديسمبر الماضى، وخاض 20 مباراة حتى الآن وهو على رأس الإطار الفني، وحقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين.

الزمالك

وتوج الزمالك تحت قيادة “كارتيرون” ببطولتى كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى على حساب “الأهلى والترجى التونسى” على الترتيب.