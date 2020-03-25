الأهلي مُنفتح على فكرة بيع جونيور أجايي هذا الصيف ويحدد سعره

أفادت تقارير صحفية مصرية، أن إدارة النادي الأهلي لا تستبعد فكرة بيع “جونيور أجايي” المهاجم النيجيري، في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب.

وأشارت إلى ان جونيور أجايي، يفكر فى الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول أكثر من عرض لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان “الأهلي” قد تلقى عرضًا من فريق أوروبي لم يتم الكشف عنه، خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستفسر المهاجم النيجيري صاحب الـ24 عامًا من إدارة المارد الأحمر عن العرض الأوروبي، في ظل الغموض الذي يحيط بالنشاط الرياضي داخل مصر وأفريقيا في الوقت الحالي.

كما أكدت مصادر محيطه بإدارة الأهلي، ان الفريق لا يُمانع في الاستماع للعروض المُقدمة من الفرق الخليجية والأوروبية التي ترغب في ضم اللاعب، لكن بشرط ان تكون القيمة المادية كبيرة.

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وكشفت تلك المصادر، أن النادي حدد مبلغ 6 ملايين دولار من أجل التخلي عن خدمات أجاي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

الأهلي

وكان جونيور أجايي قد انضم إلى “الأهلي” قادمًا من صفوف “الصفاقسي” التونسي في الميركاتو الصيفي 2016، مقابل 2.5 مليون دولار، وشارك اللاعب في 121 مباراة رفقة نادي القرن الأفريقي في كل المسابقات، أحرز خلالها 35 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

وأثبت أجايي نجوميته مع الفريق الأحمر، ونجح في تحقق لقب الدوري المصري 3 مرات، وفاز بكأس مصر وكأس السوبر المصري مرة واحدة.

وخاض “أجايي” 15 مباراة مع منتخب نيجيريا الأوليمبي سجل خلالها 10 أهداف، وتواجد ضمن قائمة المنتخب النيجيري الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي حصل على المركز الثالث، كما كان قريب من الإنضمام إلى تشكيلة المنتخب النيجيري الأول المشاركة في كأس العالم 2018، بعدما انضم إلى القائمة الأولية، ولكن استبعد بعد ذلك.