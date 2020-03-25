فيديو جميع أهداف كريم بنزيمة مع ليون

لعب النجم الفرنسي “كريم مصطفي بنزيمة” لنادي أولمبيك ليون الفرنسي فى الفترة من 2004 الى 2009، واستطاع التتويج بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي، ولقب لكأس فرنسا، وكأس الأبطال الفرنسي 3 مرات، وكان بنزيمة قد تدرب وتأهل من آكاديمية نادي أولمبيك ليون وذلك قبل الانضمام إلى الفريق الأول.

وصلت عدد مشاركات بنزيمة مع ليون فى الدوري الفرنسي الى 148 مباراة سجل خلالهم 66 هدفاً، وسجل 12 هدفاً من 19 مشاركة بالبطولات الأوروبية.

في 13 مارس 2008 جدد بنزيمة عقده مع ليون وربطه إلى عام 2013، وبعد تجديد عقده أصبح صاحب أعلى راتب للاعب كرة قدم في فرنسا، وبعد تلك المستويات المميزة الكبيرة التي قدمها للفريق فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي وكذلك أختير من ضمن تشكيلة الموسم، وفائز بجائزة هداف الدوري الفرنسي كذلك المسمى بفرنسا ” تروفي دي ميليور بوتور “، وكذلك كان بنزيما ضمن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2008 التي فاز بها لاحقاً البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد بذلك الوقت.

وفي عام 2009 انتقل كريم بنزيمة الى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 35 مليون يورو، ووقع اللاعب عقد يمتد لمدة 6 سنوات مع النادي الملكي.

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أهداف كريم بنزيمة مع ليون