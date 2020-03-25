رياضة | آخر تطورات تجديد الأهلي مع أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد الأهلي مع أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أخر التطورات بخصوص عرض النادي الأهلي لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أبلغت فتحي بشروط النادي المالية للتوقيع على عقود تجديد تعاقده لموسمين أخرين وهو ٩ مليون جنيه في الموسم.

وأضاف المصدر بأن لجنة التخطيط أكدت لفتحي أن النادي ملتزم بسقف مالي للعقود وهو ٩ مليون جنيه في الموسم مثلما تم الاتفاق مع وليد سليمان الذي وقع عقود تجديده لموسمين، والنادي لن يتخطاه.