رياضة | إنبي يوجه ضربة قاضية للأهلي بالميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يوجه ضربة قاضية للأهلي بالميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، الحفاظ على نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وإستمرارهم خلال الموسم المقبل.

وكان مجلس الإدارة عقد جلسة مع محمود جاد حارس مرمى الفريق، ونجح في إقناعه بالبقاء وعدم الالتفات للعروض الخارجية خاصةً أنه مازال صغيرًا في السن.

ورفض الفريق البترولي، رحيل اللاعب داخل الدوري المصري، متمسكًا ببقائه وخروجه للاحتراف الخارجي فقط في حال وصول عرض يليق به وبالنادي.

ويعتبر محمود جاد واحد من أهم الأهداف التي يسعى النادي الأهلي، للحصول على خدماته لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصةً بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عدم وجود النية لتجديد عقد إكرامي، بناءً على رغبة الحارس في الخروج عن القلعة الحمراء والاكتفاء بما قدمه على مدار السنوات الماضية.