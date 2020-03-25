رياضة | مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي منذ عدة أيام عدم التجديد بشكل رسمي للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي نجمي الفريق الأحمر، حيث طالب الأول بالاعتزال فيما يقترب إكرامي من الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وأصبح صالح جمعة نجم الأهلي قريب هو الآخر من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وقد طالب السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي إدارة النادي بالتخلص من صالح جمعة في الصيف بسبب عدم إلتزامه مع النادي.

Advertisements

ويواجه الأهلي صعوبة كبيرة في تسويق صالح جمعة بسبب أن أغلب الأندية رفضت التعاقد معه في الصيف بسبب عدم إلتزامه وتراجع مستواه بشكل كبير جدا.

وسيبدأ المارد الأحمر في البحث عن نادي مناسب ليقوم ببيع صالح جمعه له في الصيف القادم.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.