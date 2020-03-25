رياضة | مرتضي منصور يحسم مصير نجوم الزمالك من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يحسم مصير نجوم الزمالك من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن كل ما تردد وسائل الإعلام الفترة الأخيرة حول رحيل بعض لاعبي الفريق عار تماماً من الصحة.

وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: لا صحة لما تردد عن رحيل محمد عنتر وكابونجو كاسونجو وأن الثنائي وغيرهم من اللاعبين مستمرين مع الفريق.

وناشد رئيس النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار المنشورة عن الزمالك وأن يتقوا الله في النادي وعدم إثارة البلبلة داخل جدران القلعة البيضاء.

يذكر أن الفريق حاليا في فترة راحة سلبية في ظل توقف النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.