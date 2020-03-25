رياضة | رد فعل عنيف من ريال مدريد تجاه نجم الفريق لهروبه من الحجر الصحى

قررت إدارة ريال مدريد اتخاذ خطوة ضد الصربى لوكا يوفيتش مهاجم الفريق بعد هروبه من الحجر الصحى فى إسبانيا بسبب تفشى فيروس كورونا.

وطبقًا للصحافة الإنجليزية، فإن إدارة ريال مدريد قررت إعارة يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما غادر اللاعب إسبانيا دون إذن من إدارة الفريق أو الجهاز الفنى.

وأضافت التقارير الإنجليزية، أن إدارة نادى ريال مدريد قررت إعارة لوكا يوفيتش إلى تشيلسى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.