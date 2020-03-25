رياضة | باريس سان جيرمان يزاحم توتنهام على ضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يزاحم توتنهام على ضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي على أعتاب الرحيل في الصيف بعد انتهاء عقده وعدم التوصل لاتفاق مع الفريق اللندني على التمديد.

Advertisements

ويرغب باريس سان جيرمان في خطف توقيع اللاعب إلا أنه يواجه خطرًا متمثلًا في توتنهام بقيادة المدير الفني مورينيو الذي سبق ودرب اللاعب ويقدر على إقناعه باختيار فريقه.

ويعد ويليان هدفا للعديد من عمالقة أوروبا في الصيف المقبل، في مقدمتهم برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ويحق له الانضمام لأي ناد مجانا.