رياضة | ميسي لا يريد أن يراه في برشلونة.. بارتوميو يستعد لبيع المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي لا يريد أن يراه في برشلونة.. بارتوميو يستعد لبيع المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طالب إدارة ناديه ببيع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برايس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً لشبكة دون بالون الإسبانية، فإن ميسي يريد من إدارة فريقه بيع زميله الفرنسي أنطوان جيزمان، وإستخدام عائد للصفقة للتوقيع مع نيمار.

وأضافت أن نادي مانشستر يونايتد هو أحد أهم المتابعين لجريزمان منذ وقت بعيد، حيث كان النادي الإنجليزي يريد ضمه في فترات سابقة، وقد يحيي المفاوضات معه مجدداً.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد أفادت بالأمس لنية إدارة برشلونة في بيع جريزمان، رغم إنضمامه مطلع هذا الموسم فقط من أتليتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.ورغم لعبه دوراً أساسياً في هجوم الفريق الكتالوني، إلا أن الدولي الفرنسي لم يقدم بعد المستويات التي كان يقدمها مع فريقه السابق أتليتيكو مدريد.