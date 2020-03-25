رياضة | خطوة واحدة تفصل انتقال فان دي بيك لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل انتقال فان دي بيك لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب الدولي الهولندي، دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام، من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد ينوي ضم فان دي بيك صيف هذا العام، في ظل تألقه مع أياكس، بعدما ظل ثابتًا على نفس الأداء مُنذ الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فان دي بيك لا يزال ينتظر موافقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حتى يحصل على الضوء الأخضر لارتداء قميص اللوس بلانكوس.

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إدارة ريال مدريد تريد ضم فان دي بيك مُنذ صيف عام 2019، وتوصل المسؤولون لاتفاق بالفعل مع بطل الدوري الهولندي، ولكن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي حينها، أنه يريد ضم بوجبا، ولا يرغب في ضم فان دي بيك، لكون النادي يملك توني كروس ولوكا مودريتش وكلاهما يملكان نفس خصائص النجم الهولندي.

التقرير أشار إلى إمكانية تغيير وجهة نظر زيدان الآن، في ظل اقتراب لوكا مودريتش من الرحيل، حيث سيعطي النادي اللاعب الكرواتي الحق في تقرير مصيره في نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت الصحيفة، أنّ إدارة النادي الملكي، لا تزال تنتظر موافقة زيدان من أجل الدخول في مفاوضات مُجددًا مع إدارة أياكس، لحسم الصفقة.

فان دي بيك، يُعد من الركائز الأساسية في أياكس، حيث شارك في 37 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم قبل توقف كرة القدم بسبب وباء كورونا العالمي، وسجّل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.