رياضة | صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على مدافع لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين ريال مدريد وبرشلونة على مدافع لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد للدخول في سباق للتعاقد مع مدافع فريق لايبزيج الدولي الفرنسي، دايوت أوباميكانو خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات، من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه.

وأشار موقع ” le10sport ” الفرنسي، أن ريال مدريد سينافس برشلونة على ضم المدافع أوباميكانو صاحب الـ21 عاماً الفترة المقبلة من الميركاتو.

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وأضاف الموقع الفرنسي الى أن برشلونة أبدى إهتمامه منذ فترة طويلة بالتعاقد مع المدافع الشاب من أجل ترميم خط دفاعه، في ظل إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.

ويتعمد ريال مدريد على علاقته الجيدة مع وكيل أعماله أوباميكانو من أجل التوقيع معه، كونه وكيل أعمال النجم الألماني توني كروس أيضاً.

يذكر أن أوباميكانو يلعب في صفوف لايبزيج منذ عام 2017 قادماً من ريد بول سالزبورج، وخاض مع لايبزيج 104 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف، وينتهي عقده في 2021.